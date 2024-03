Tyk kvinde og handicappet mand smed tøjet foran 180 mennesker

Kan kun skuffe

Muskelsvindfonden turnerer lige nu med projektet 'Pærfekt'.

Pærfekt er stavet med æ for netop at understrege, at det er helt okay at afvige fra "normalen".

At ar, deller og rynker er en naturlig del af livet, som gerne må vises frem og omfavnes.

Det er ifølge organisationens formand, Simon Toftgaard Jespersen, et meget vigtigt emne.



- Det er Muskelsvindfondens opgør med perfekthedskulturen og kropsskam, som vi ved tynger alt for mange mennesker derude. Hvis man som ung menneske går rundt og føler, at man skal være perfekt og leve op til alle de idealer, man nu ser på de sociale medier, så kan man næsten kun skuffe, siger han.