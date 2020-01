Tyv fanget på kamera, men hjælp fra politiet mangler

For tre uger kom Tanja Lundgaard ud til en smadret bilrude foran Apollo Fitness i Vejle. En mand havde stjålet tasker og computer fra hendes bil.

Tanja Lundgaard fik for 20 dage siden stjålet tasker og computer fra sin bil. Hun synes politiet bør prioritere sagen, når de har klare beviser. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Jeg er selvstændig, og jeg har personfølsomme oplysninger liggende, så det er bestemt ikke ting, som skal i hænderne på andre.

Indbruddet bliver fanget på fitnesscenterets overvågningskamera:

01:51 Foto: Videoovervågning, Apollo Fitness. Luk video

Det er ikke første gang, at tyve begår indbrud på parkeringspladsen. Inden for den seneste måned er ruderne på fire biler blevet smadret.

Derfor har fitnesscenteret også indsamlet overvågningsbilleder fra deres egne og naboernes kameraer, af gerningsmanden og hans registreringsnummer og afleveret dem til politiet.

Derfor undrer det også medejeren af Apollo Fitness, at politiet endnu ikke har taget sagen op.

Medejer af Apollo Fitness Jon Slot Hansen har indsamlet og afleveret overvågningsbilleder til politiet. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Jeg har det svært med det, og at vores medlemmer og andre i byen skal havde stjålet ting i deres biler, og når vi nu endelig har konkrete beviser, så er det ganske nemt at tage ud på mandens adresse. Men skal jo ikke sætte en større efterforskning i gang, siger Jon slot Hansen til TV SYD.

Tanja Lundgaard synes politiet bør prioritere sagen, når de har klare beviser. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Også Tanja Lundgaard har svært ved at forstå, at politiet ikke tager sagen op hurtigere.

- Jeg anerkender fuldt ud, at politiet har ting, som er vigtigere. Men jeg synes, man skal prioritere det i en sag, hvor man har noget helt konkret, som måske kan opklare ikke kun det her indbrud, men også andre sager.

Ved Sydøstjyllands Politi forstår man godt frustrationen over behandlingstiden, men har samtidig en klar prioritering af for eksempel voldssager.

Politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Michael Weiss forstår godt virksomheden og borgernes frustrationer, men forsvarer samtidig politiets prioritering af personfarlig kriminalitet. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

- Vi anerkender, at man føler sig forurettet, men jeg vil også være ærlig at sige, at vi prioriterer for eksempel personfarlig kriminalitet over tyveri fra en bil. Det er vi simpelthen nødt til, siger politiinspektør Michael Weiss til TV SYD.

Dog vurderer politiet samtidig, at mængden af beviser i sager påvirker, hvor hurtigt sager bliver opklaret, når først sagen tages op.

- Ja, det ændrer ikke på sagens prioritet, men det gør vores arbejde hurtigere, hvis vi for eksempel har et billede, siger Michael Weiss.