Skotske Lee må fejre jul i Danmark: - Det giver ingen mening at rejse hjem til flere restriktioner

Derfor har han for længst indstillet sig på at holde jul i Danmark.

- Vi tog snakken allerede i november, og mine forældre har ikke lagt skjul på, at de ville elske, hvis jeg kom hjem. Men om jeg ser dem til jul eller først til marts gør ikke den store forskel. Om nogle måneder er situationen forhåbentlig bedre, siger Lee Curran.

- Men det betyder meget for mine forældre, at nogle af mine venner også bliver i Danmark i julen, tilføjer han.

En stille højtid

Nu begynder planerne for en juleferie på dansk grund så småt at tegne sig for Lee Curran.

Sammen med et spansk kærestepar og vennen Eddie, der også er britisk statsborger, håber han at tilbringe juledagene i et sommerhus.

- Det kunne være dejligt at komme lidt væk, for vi har haft meget travlt på arbejdet. Mange af os har gemt vores ferie til det nye år, så vi kan rejse hjem, når coronasituationen forhåbentlig ændrer sig til det bedre. Så julen er første gang i lang tid, vi skal holde lidt fri, siger Lee Curran.

Sammen med en gruppe af internationale venner, som nu er rejst til deres hjemlande julen over, har han allerede holdt en tidlig juleaften i begyndelsen af december. Her stod hans kammerat i køkkenet en hel dag for at lave en overdådig julemiddag. Derfor betyder det ikke så meget, hvordan juledagene bliver. Han vil fokusere på at hygge sig med sine venner.