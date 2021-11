Udlændingestyrelsen dukker alligevel op til borgermøde

Borgerne i Sandvad vil gerne have klart svar på, hvem der i den nærmeste fremtid skal bo på byens asylcenter. Det ser de gerne, at såvel integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye som politiet og Udlændingestyrelsen giver et realistisk billede af på borgermødet fredag aften.

Om ministeren dukker op, er endnu uvist. Men torsdag har Udlændingestyrelsen takket ja til at deltage i borgermødet, hvor også Sydøstjyllands Politi og en række politikere tropper op.

Normalt svarer kommunerne eller Røde Kors, der driver centrene, på spørgsmål, når nogen fra lokalsamfundet henvender sig.

- Det havde vi egentlig også tænkt os i denne situation, men vi er lidt blevet overhalet af, hvor meget det her fylder. Og nu tænker vi, at vi må gøre noget nu, begrunder Grith Sandst Poulsen, vicedirektør i Udlændingestyrelsen, sin deltagelse med.