Udligningsreform kan ende med at koste syd- og sønderjyderne rigtigt mange penge

En ny dækningsafgift, som Folketingets partier med stor sandsynlighed vedtager tirsdag, betyder, at der på landsplan skal omfordeles 450 millioner kroner fra yderkommuner til bykommuner.

Det skriver mediet NB Økonomi.

Bliver forslaget vedtaget, betyder det, at cirka en tredjedel af omfordelingseffekten fra udligningsreformen i 2020 skal tilbage i statskassen.

Reformen, der ifølge aftalepartierne skulle 'danne forudsætningerne for et Danmark i bedre balance', kan ende med at have den modsatte effekt.



I praksis betyder det at 12 ud af de 14 kommuner, som TV SYD dækker, skal betale i alt 88,6 millioner kroner tilbage til statskassen.

Her er det Vejle, Horsens, Esbjerg og Sønderborg kommuner, som ser ud til at skulle af med flest penge.

Årsagen til, at kommunerne skal af med penge, er ifølge NB Økonomi - og her meget forenklet forklaret - at med lovændringen bliver udregning af dækningsafgiften ændret, så den gennemsnitlige kommune, der ikke opkræver dækningsafgift, skal af med 137 kroner per indbygger - altså lægge penge tilbage i statskassen.



I en gennemsnitskommune svarer det til i alt otte millioner kroner.

Tabet i indtægter skyldes, at når nogle kommuner får mere i dækningsafgift, så nedsættes bloktilskuddet tilsvarende for alle kommuner.

Ifølge lovforslaget og NB Økonomis udregninger vil de samlede indtægter fra dækningsafgiften stige med 800 millioner kroner, og det betyder, at bloktilskuddet falder med 800 millioner kroner.