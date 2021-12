Udligningsreform så ud til at koste syd- og sønderjyderne dyrt - ny aftale sikrer fuld kompensation

Artiklen er opdateret med afsnittet om fuld kompensation til de kommuner, der står til at tabe penge på den nye afgift.

En ny dækningsafgift, som Folketingets partier med stor sandsynlighed vedtager tirsdag, betyder, at der på landsplan skal omfordeles 450 millioner kroner fra yderkommuner til bykommuner.

Det skriver mediet NB Økonomi.

Bliver forslaget vedtaget, betyder det, at cirka en tredjedel af omfordelingseffekten fra udligningsreformen i 2020 skal tilbage i statskassen.

Reformen, der ifølge aftalepartierne skulle 'danne forudsætningerne for et Danmark i bedre balance', kan ende med at have den modsatte effekt.



I praksis betyder det at 12 ud af de 14 kommuner, som TV SYD dækker, skal betale i alt 88,6 millioner kroner tilbage til statskassen.

Her er det Vejle, Horsens, Esbjerg og Sønderborg kommuner, som ser ud til at skulle af med flest penge. Det vækker utilfredshed hos borgmesteren i Horsens.

- Det her er endnu et tegn på, at når man taler udligning, så er der ingen rimelighed til. Vi skal ikke være med til at finansiere kommuner som fx København, der har mange penge i kassen, siger Peter Sørensen fra Socialdemokratiet.

Han mener også, at folketingspolitikerne skal kigge på lovgivningen igen.

- Det fortæller, at politikerne på Christiansborg ikke får kigget ordentlig ned i deres detailplanlægning, når de taler ny lovgivning. Jeg kan ikke forestille mig, at det her har været planen, siger Peter Sørensen (S).

Udgift til flere kommuner

Årsagen til, at kommunerne skal af med penge, er ifølge NB Økonomi - og her meget forenklet forklaret - at med lovændringen bliver udregning af dækningsafgiften ændret, så den gennemsnitlige kommune, der ikke opkræver dækningsafgift, skal af med 137 kroner per indbygger - altså lægge penge tilbage i statskassen.



I en gennemsnitskommune svarer det til i alt otte millioner kroner.

Tabet i indtægter skyldes, at når nogle kommuner får mere i dækningsafgift, så nedsættes bloktilskuddet tilsvarende for alle kommuner.

Ifølge lovforslaget og NB Økonomis udregninger vil de samlede indtægter fra dækningsafgiften stige med 800 millioner kroner, og det betyder, at bloktilskuddet falder med 800 millioner kroner.

Mange regnestykker

I Kolding kommune står de lige nu til at skulle modtage cirka 4,7 millioner kroner.

- Fire millioner er dejlige at få ind ekstra i det nye byråd, men hverken det nye byråd eller jeg har tænkt, at vi skulle skynde os at lægge beslag på de penge, siger Borgmester Jørn Pedersen (V).

I udligningsreformen skulle kommunen af med omkring 21,1 millioner kroner.

- Det er meget frem og tilbage. Det her er positivt for os, men lige om lidt kan vi stå i et andet regnestykke med modsat fortegn, siger Jørn Pedersen.

Ny aftale sikrer kompensation

Mandag aften betyder en ny aftale, at de kommuner, der så ud til at skulle betale millioner tilbage, får kompensation.

Det skriver Balance Danmark i en pressemeddelelse på baggrund af en artikel fra NB Økonomi.