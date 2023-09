Udvidelse af motorvej giver tre år med lavere fart og længere rejsetid

Hver dag kører mellem 60.000 og 75.000 biler på dén østjyske motorvejsstrækning.



Arbejdet indledes onsdag, og det betyder, at fartgrænsen sænkes til 80 kilometer i timen.

- Man skal være forberedt på, at der kan være en lidt længere rejsetid. Specielt i situationer hvor der sker ulykker, og hvor det bliver sværere for redningsmandskab at nå frem, siger projektchef i Vejdirektoratet John Kjærsgaard.

Udbygningen af motorvejen betyder, at otte motorvejsbroer på strækningen skal rives ned og erstattes af bredere broer, og der vil være nedsat hastighed forskellige steder på strækningen frem mod udgangen af 2026.