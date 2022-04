Ukrainsk præst i Danmark siger, at folk har forandret sig: - Det er ikke de samme mennesker, jeg har mødt før

Men det betyder ikke, at han ikke mærker krigen. Hans forældre og hans bror bor stadig i landet. For to uger siden rejste hans mor med brorens to børn på 15 og 17 år til Danmark, for at børnene kunne befinde sig i sikkerhed langt væk fra russiske bombardementer.



- Børnene er meget bange. Da luftalarmerne begyndte at hyle, gemte min brors familie sig på badeværelset, hvor børnene sov i badekarret, fordi de ikke havde et beskyttelsesrum. De græder om natten, fordi de savner deres forældre. Det er så trist, og der er så mange familier, som er blevet skilt, siger Vasyl.