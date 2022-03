Ulovligt bygget vartegn skal nu forstærkes

Knap et år efter at Operation X kunne afsløre, at prestigebyggeriet Bølgen i Vejle ikke er bygget efter byggetilladelsen, står det nu klart, at dele af byggeriet skal forstærkes for at leve op til tilladelsen.

Det skriver Ekstra Bladet.

Konklusionen om at forstærke bygningen er et resultat af nye undersøgelser af bygningen foretaget af Sweco, der rådgiver Bach Gruppen, som står bag de tre sidste 'bølger', der er bygget.

- Problematikken er ikke bygningens sikkerhed som sådan, men det vurderes, at der ved ekstreme situationer som meget kraftig blæst kan opstå svingninger i ejendommen, der overstiger det tilladte. Og dermed var det ikke i orden, siger Lars Buksti, chef for Plan, Byg og Miljø i Vejle Kommune.