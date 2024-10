Ultraløber sikrer sig billet til VM efter næsten 41 timers løb

– Det gik stille og roligt for mig. Jeg kunne faktisk have fortsat, siger David Stoltenborg som på trods af en mindre hofteskade var spændt på, om han ville få mange kriser undervejs.

- Det var helt vildt fedt at vinde, men det var samtidig antiklimatisk, fordi jeg sagtens kunne have fortsat et par timer endnu, siger David Stoltenborg.

Ved et Backyard World Team Championship løb skal deltagerne løbe en rute i kuperet terræn på cirka 6,7 kilometer. Det skal deltagerne gøre på under en time, for efter 60 minutter begynder en ny omgang på 6,7 kilometer.

- Det betyder, at hvis man løber 6,7 kilometer på 47 minutter, så har du omkring 13 minutter til enten at få lidt mad, få en lur, skifte sko eller tøj. Det er muligheden for at restituere, siger David Stoltenborg.

Tennessee

Med sejren i hus har David Stoltenborg kvalificeret sig til verdensmesterskabet i USA, hvor de bedste ultraløbere fra hvert land skal dyste.

- Det er en sværere rute, vi skal løbe, siger David Stoltenborg, som kan se frem til 35 grader i dagtimerne, kuperet terræn og ulve i skovene om natten.