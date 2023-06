Det bekræfter vildtkonsulent Christian Qvortrup fra Naturstyrelsen overfor Vejle Amts Folkeblad, efter at man har fået svar på DNA-prøver fra døde får i området.

- Der var så meget godt DNA, at vi kunne lave en individbestemmelse. Her vi kan se, at det er den ulv, der hedder GW3189m - det er den hanulv med GPS-halsbåndet. Den blev født i Skjern-reviret i 2022 og har boet der i det meste af sit liv, siger han til avisen.