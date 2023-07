Men lidt senere søndag kom der en positiv nyhed for Frederik Vesti, som har fået bekræftet, at han skal køre en Formel 1-træning for Mercedes.



Træningen skal han køre i oktober i forbindelse med Formel 1-grandprixet i Mexico.

- Den følelse af, at jeg skal køre en officiel Formel 1-træning med Lewis Hamilton ved siden af mig, er fuldstændig vanvittig.