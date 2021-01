Unge bryder forsamlingsforbuddet i de mørke timer

Sydøstjyllands Politi fik natten til lørdag anmeldelse om, at 12 til 15 unge var forsamlet udendørs på Langelinie i Vejle - og dermed overtrådte forsamlingsforbuddet.

Da politiets patrulje nåede frem, spredtes gruppen så hastigt, at der ikke var bevisgrundlag nok for at uddele bøder til to unge, der blev stoppet i nærheden kort efter.

- De to var dog i besiddelse af ulovlige knive, så de blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og ser frem til et bødekrav, oplyser vagtchef Henrik Dam.

Han kan også berette om, at seks unge fredag aften blev truffet på parkeringspladsen ved Himmelbjerget, hvilket koster dem hver en bøde på 2.500 kroner.

Fest i maskinhus

25 unge var fredag aften samlet til en ulovlig fest på en landejendom ved Lyne mellem Nørre Nebel og Ølgod.

- Vi fik et tip om, at der var fest. Det er langt ude på landet og ikke lige et sted, man dumper ind. Det var et maskinhus, der var blevet indrettet som festlokale med bar og musik. Det fortæller Simon Skelkjær, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ritzau.

To grupper i Esbjerg

Op til weekenden greb Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag aften ind over for to grupper af unge, der opholdt sig ved parkeringshuse i Esbjerg.

En gruppe på 15 fordrev tiden med biltræf, og seks andre røg vandpibe. Alle 21 blev stillet en bøde på 2.500 kroner i udsigt.