Universitet opruster i Jylland

Hvis du har en drøm om at gå på universitet, men ikke rigtig har lyst til at flytte til enten Odense, Aarhus eller København, bliver det snart muligt bare at blive boende i Syd- og Sønderjylland.

Syddansk Universitet (SDU) opererer nemlig med planer om at opskalere tilstedeværelsen i de jyske byer i Syddanmark.

Blandt andet vil SDU skabe et helt nyt campus i Vejle inden for uddannelser som IT, ingeniørområdet og sundhed.



Foruden Vejle opruster SDU nu også i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.



SDU er lige nu i tæt dialog med Vejle Kommune og erhvervslivet om at afklare mulighederne for at etablere en ny campus i Vejle med en vifte af uddannelser inden for IT, ingeniørområdet og sundhed.

Aktuelt er SDU i dialog med UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi i Vejle om mulige samarbejder. Hensigten er at sikre en studieby med et attraktivt studiemiljø.

I sommer blev et flertal i Folketinget enige om, at universiteterne i landets fire største byer skal reducere eller udflytte hver tiende studieplads for at skabe en ny geografisk uddannelsesbalance.

Senest den 12. januar skal universiteterne derfor aflevere en plan for den øvelse til undervisningsministeriet. Men det bør for SDUs vedkommende ikke ske på bekostning af en reduktion af studiepladser i Odense. Derfor har det syddanske universitet valgt at udflytte i stedet for at skære i studiepladser.

Den nye udflytningsplan har været under udarbejdelse siden sommer, og den blev i sidste uge godkendt af universitets bestyrelse.