Utrygge borgere er endnu mere utrygge efter møde

Lejekontrakt mellem Vejle Kommune og Røde Kors

Under borgermødet fortalte Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, at han ikke var bekendt med, at det var en beboergruppe, som kunne være tidligere kriminelle

- Det er Vejle kommune, som er udlejer af bygningen til Røde Kors, og den lejekontrakt er ikke forlænget endnu, sagde han under mødet.

Jens Ejner Christensen understreger dog, at han ikke synes, det skal være en diskussion, hvor man stiller sig i hver sit hjørne i stedet for at finde en fælles løsning.

Derudover fortæller han, at Vejle Kommune ikke juridisk kan ophæve kontrakten med Røde Kors, men man kan lade være med at forlænge den om et år, når den udløber.