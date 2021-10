Værtsby ved Tour de France giver mod på mere: Vejle vil helt op i den internationale cykeltop

100.000 kroner for en ansøgning

Bare at sende en ansøgning til UCI koster 100.000 kroner, så udvalget skal beslutte, om det skal bruge penge på en ansøgning, kommunen ikke ved om bliver godkendt. Det sker på et møde i udvalget den 5. oktober.

- Det er mange penge, men det koster det, så hvis vi vil være med, så skal pengene findes, siger Dan Arnløv og fortsætter:

- Hvis vi beslutter at arbejde videre med ideen, så skal vi i gang med at få stablet sponsorer og en organisation, der skal stå for at arrangere løbene, på benene. Jeg forestiller mig ikke, at kommunen som sådan skal stå som arrangør, men vi er nødt til at lave de indledende øvelser.

Ifølge Dan Arnløv søger man UCI for tre år ad gangen, og hvis Vejle Kommune bliver godkendt, så kommer der cykelløb i den ypperste klasse til Danmark.

- De 20 bedste hold i verden skal sende hold til UCI World Tour, hvor løbene også bliver tv-transmitteret, så jeg anser det som en unik mulighed for at få øget opmærksomhed på vores område, og som vil gavne både turismeerhvervet, men også en lang række andre erhverv.