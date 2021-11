Vagter skal beskytte ansatte i omstridt asylcenter

Her var blandt andre styrelsen, Røde Kors og lokale beboere til stede, og sidstnævnte fremsatte, ifølge Udlændingesstyrelsen, nogle »voldsomme ytringer«, der gør det nødvendigt at skærpe sikkerheden omkring centret.

Bølgerne er gået højt

Lars Lindholm, der er formand for Hovedkær Lokalråd, erkender, at bølgerne er gået højt i Sandvad.

- Men de har ikke grund til at være bange for deres sikkerhed. Det er ikke vores hensigt at genere medarbejderne, siger Lars Lindholm.

Folk fra området omkring Sandvad er utilfredse med, at beboerne, der snart flytter ind på asylcentret, måske er tidligere kriminelle.

Tilbage i august måned fik beboerne og Vejle Kommune at vide, at centeret skulle tage imod asylansøgere med særlige behov. Men i en række artikler bragt af Ekstra Bladet har der været rejst tvivl om, hvorvidt kriminelle også skulle huses i centret.