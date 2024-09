Vanvidsbilist kørte langt over 200 km/t på motorvejen

En enkelt bilist tog prisen som den hurtigste blandt knap 1.000 andre bilister, der over tre dage blev målt til at køre for hurtigt på motorvejen syd for Vejlefjordbroen.

Vedkommende blev natten til søndag den 8. september målt til 229 km/t. Den fart udløser en sigtelse som vanvidsbilist.

I alt 995 bilister kan nu se frem til at modtage en bøde efter tre kontroller syd for Vejlefjordbroen.

I uge 35 og 36 havde Sydøstjyllands Politi et særligt fokus på Østjyske Motorvej (E45) syd for Vejle, hvor der erfaringsmæssigt er mange bilister, der kører for hurtigt. Der blev foretaget tre kontrolmålinger på tre forskellige dage.

Risiko for fængselsstraf

Første måling var tirsdag den 27. august i tidsrummet fra cirka kl. 13.00 til kl. 18.30, hvor 605 bilister kørte hurtigere end de tilladte 110 km/t på strækningen. Højdespringeren var 152 km/t., hvilket udløser en bøde på 4.700 kroner og et klip i kørekortet.

Anden måling skete fredag den 6. september. Her blev der fra kl. 09.30 til kl. 14.00 noteret 314 bilister for at køre for stærkt. Højeste hastighed var på 151 km/t.