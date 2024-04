VB skuffede i kampen mod Randers FC

Vejle demonstrerede i hele kampen, hvorfor holdet ligger til at ryge tilbage i 1. division: Offensivt mangler Ivan Prelec spillere med kreativitet som en primær egenskab.

Med sejren topper Randers nedrykningsspillet med 32 point, mens Vejle lige under nedrykningsstregen har 23 point. Der resterer for begge syv runder.

Hverken Vejle eller Randers sprudlede i de første 45 minutter. Kronjyderne startede bedst, inden Vejle i anden del af første halvleg tog over og trykkede gæsterne godt tilbage.

Men for begge hold kneb det gevaldigt med at gøre sig farlig, når de kom frem omkring felterne, og der skulle derfor også en dødbold til at åbne ballet.

VB’s næste kamp ligger søndag 23. april, hvor de på udebane skal spille mod Hvidovre.