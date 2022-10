- Nogle trafikanter oplever - særligt i tilfælde med kødannelse og i myldretiden - at skilte kan have tendens til at skabe kø. Det er naturligvis ikke hensigten fra Vejdirektoratets side, lyder det blandt andet fra Vejdirektoratet.



De forklarer, at hastighedsbegrænsningen sænkes i spidsbelastninger for at undgå, at der sker sammenbrud i trafikken, hvor alt kan risikere at stå stille på en så kritisk lokation som Vejlefjordbroen.