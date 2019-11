Vejle ansætter Tour de France-chef

Det kan virke voldsomt, at den nye Tour-chef i Vejle allerede om få dage går i gang med at forberede én dag, den 4. juli 2021, der ligger mere end halvandet år ud i fremtiden, men den er god nok.

- Der skal foregå meget, meget mere, end at Tour de France kører igennem Vejle. Både før den kommer og bagefter, fortæller den nye projektleder for tour'en. Og hele kommunen skal inddrages, ikke kun Vejle by.

Den 32-årige projektleder har allerede flere store projekter under hatten. Han har været projektleder på EM i landevejscykling i 2017 i Herning, projektleder ved VM i ishockey i 2018 og eventkoordinator for Tall Ship Race i Århus i 2019, hvor der var 500.000 gæster.

Once-in-a-lifetime

- Det bliver spændende, det er simpelthen en once-in-a-lifetime opgave, fortæller den nye Tour-chef i Vejle.

Jacob Rasmussen har en baggrund som markedsføringsøkonom og professionsbachelor i Sport, Management og Event.

Det, der trækker ved at få Tour de France til byer som Vejle, er, at det kan skabe en masse omsætning i byens butikker, restauranter og øvrige erhvervsliv.

Mange millioner på spil

- Efter VM i ishockey blev der lavet lange, lange rapporter, og de viste, at der er flere hundrede millioner kroner i ekstra omsætning at hente ved sådan et arrangement.

Og Tour de France er i sin helt egen klasse som sportsevent.

- Allerede inden jeg fortalte nogen om, at jeg havde fået jobbet, begyndte forslagene at strømme ind på LinkdIn, fortæller Jacob Rasmussen.

Tidligere på året holdt Vejle Kommune en konference, hvor borgerne kunne komme med forslag, og det må man sige, at de gjorde. Der ligger et overflødighedshorn af ideer fra firmaer, foreninger og private, som den nye Tour-chef ikke har haft tid til at se på endnu. Han begynder også først den 1. december.

En kæmpe gul fest

- Målet er at skabe en kæmpe gul fest, som vil brande Vejle både nationalt og internationalt, fortæller Jacob Rasmussen.

Jobbet som projektkoordinator for Tour de France i Vejle er en åremålsansættelse, bagkanten er bare ikke aftalt endnu.