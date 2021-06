Vejle bliver værtsby for Kronprinsparrets Priser 2021

Kronprinsparrets Priser bliver i år uddelt på Vejle Musikteater. Det sker lørdag den 25. september.

Hvert år udvælges et nyt sted i Danmark til at danne ramme om Kronprinsparrets Priser, hvor Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris samt to Stjernedryspriser bliver delt ud til kunstnere, der har gjort sig bemærket inden for kunst, kultur og socialt arbejde.

Borgmester Jens Ejner Christensen, Venstre, glæder sig over, at prisuddelingen kommer til Vejle:

- Det bliver en stor fornøjelse at byde kronprinsparret velkommen til byen. Samtidig glæder jeg mig over, at vi igen får mulighed for at vise vores område frem – både kulturen, det sociale og historien, som er en stor del af Vejle Kommune.



Modtagerne af Kronprinsparrets Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris 2021 bliver først afsløret under showet lørdag den 25. september, mens de to Stjernedryspriser bliver offentliggjort i ugen op til prisuddelingen.



Det vil være muligt at købe billetter til prisuddelingen i Vejle Musikteater, og showet vises på DR1 samme aften