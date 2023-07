Vejle-bokser bliver dansk fanebærer, når European Games slutter

Inden da har han samme dag bokset finale i under 71 kilo-klassen mod serbiske Vakhid Abbasov.



22-årige Nikolai Terteryan sikrede Danmark en nationsplads ved OL i Paris i 2024, da han vandt sin kvartfinale ved European Games. Danmark har ikke haft en bokser med ved OL siden 2012.

- Det er en vild uge. Først sikrer jeg mig OL-kvalifikation, og nu skal jeg gå med den danske fane. Det er en kæmpe ære og et af højdepunkterne i min karriere.

- Det hele er som en drøm lige nu, og jeg prøver at tage det hele ind. Det her bliver endnu et minde for livet, siger Nikolai Terteryan i pressemeddelelsen.

Han skal bokse finale søndag klokken 14 i Nowy Targ.