Vejle-bokser officielt udtaget til OL

Det oplyser DIF i en pressemeddelelse.



Den 22-årige Terteryan banede selv vejen til den franske hovedstad ved at vinde guld ved European Games i juni, og nu er den formelle del altså også klaret i form af DIF's udtagelse.

Søren Simonsen, der er DIF's chef de mission for det danske OL-hold i Paris, glæder sig over, at Danmark får en bokser med til OL "efter en del års fravær".

- Ved European Games i Krakow tidligere på året imponerede Nikolai ikke bare mig, men også de udenlandske delegationer med en fantastisk præstation og en sikker guldmedalje.

- Det var en fornøjelse at være sammen med ham og hans stab, og jeg ser frem til at byde Nikolai velkommen i OL-byen i Paris, siger Søren Simonsen.