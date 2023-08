Den sydjyske klub meddeler nemlig på deres hjemmeside, at der er udsolgt til opgøret, hvortil de opfordrer sæsonkortholdere, der ikke har mulighed for at dukke op til kampen i aften at give deres billet videre.

Vejle Boldklub har brug for vind i sejlene, da comebacket til Superligaen desværre for vejlensernes vedkommende ikke er gået som håbet.

Holdet er efter fem runder på sidstepladsen med nul point.

Kampen mod vestegnsklubben fløjtes i gang klokken 19:00.