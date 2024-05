Vejle Boldklub politianmelder afsender af grove beskeder

Superligaklubben Vejle Boldklub har set sig nødsaget til at politianmelde en person, som har sendt flere beskeder til holdets forsvarsspiller Denis Kolinger på sociale medier.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Beskederne er sendt efter Vejle Boldklubs superligakamp mod Lyngby Boldklub i weekenden. Beskederne er af sådan en karakter, at Vejle Boldklub valgte at politianmelde vedkommende for både racisme, trusler og opfordringer til vold, lyder det.

Klubben mener, at angrebet og truslerne ikke alene er uacceptable, men også udgør en lovovertrædelse.

- Uanfægtet af sportslige resultater og præstationer, og uanset udfaldet af politianmeldelsen, overskrider beskedernes indhold den adfærd, Vejle Boldklub vil acceptere, skriver klubben.

Fredagens kamp ude mod Lyngby sluttede 1-1. Dermed ligger Vejle stadig under nedrykningsstregen med to point op til netop Lyngby over stregen.