Efter kun seks minutter satte Vejle Boldklub sig overlegent på kampen mod de besøgende fra Sjælland, der kom bagud 2-0 efter kun seks minutters spilletid.

Hidovre IF var allerede rykket ned, inden kampen startede, men de røde fra Vejle kunne stadig nå at kæmpe sig til at beholde pladsen i Superligaen, hvilket de altså lykkedes med.

Det var German Onugkha, der stod for begge scoringer.