Vejle Boldklub skal vinde i dag for at matche OB

I alt har OB trukket det længste strå og vundet ti af kampene, imens VB har vundet ni, og syv er spillet uafgjort.



Kan VB vinde dagens kamp, vil de således matche OB med 10 vundne kampe, men det bliver noget af en opgave.

Umiddelbart skulle man nemlig mene, at VB har en fordel i at spille på hjemmebane. Problemet er bare, at OB er bedst på udebane.

I denne sæson har fynboerne ikke formået at vinde på hjemmebane endnu. Til gengæld har de hentet 17 point på fremmed græs, hvilket gør dem til 3F Superliagens bedste udehold.

OB ligger således nummer ni i tabellen med 21 point i 20 kampe. VB ligger to pladser efter nemlig nr. 11 med 19 point.