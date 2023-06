De to hold fulgtes ad i første halvleg med et mål til hver, men efter pausen var det hjemmeholdet fra Vejle, der trak fra med tre scoringer til stillingen 4-1. Nordjyderne fra Vendsyssel kæmpede bravt for at redde point fra kampen, men det blev kun til to mål i kampens slutfase, og dermed endte opgøret 4-3 til Vejle Boldklub.

Det betyder, at Vejle slutter sæsonen med 67 point, hvilket er 9 point mere end Hvidovre på andenpladsen og hele 11 point mere end den anden superliganedrykker Sønderjyske.