Vejle er gået i sort: Stor strømafbrydelse i store dele af byen

Bor du i Vejle, og er strømmen gået. Så har du det garanteret som din nabo. Der er lige nu en større strømafbrydelse i dele af Vejle by.

Det oplyser energiselskabet TreFor i en driftsmeddelelse.

Der er tale om en større del af det nordlige Vejle, der angiveligt skulle mangle strøm - ligesom øjenvidner fortæller om trafiklys ude af drift i området.

TreFor oplyser, at de ikke kender noget til, hvad der skulle have forårsaget strømafbrydelsen, men at de er i gang med at undersøge det.

TreFor forventer, at der er strøm igen omkring 18.30.