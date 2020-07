Vejle forlænger kontrakt med succetræner

I næste sæson skal Vejle Boldklub trille bold med de bedste hold i Danmark, men det ændrer ikke på, hvem der kommer til at stå på sidelinjen.

Constantin Galca førte i denne sæson Vejle op i Superligaen, og den præstation har nu betydet, at træneren kan se frem til at stå i spidsen for holdet, når Superligaen starter en ny sæson.

Det oplyser Vejle Boldklub på sin hjemmeside.

Der er tale om en forlængelse af kontrakt, så den nu løber til frem til næste sommer.

- Constantin Galca har leveret det, der var målsætningen for sæsonen - nemlig oprykning til 3F Superligaen, siger Vejle-direktør Henrik Tønder på hjemmesiden.

Den 46-årige rumæner kom til klubben i foråret 2019, og den oprindelige kontrakt ville udløbe, når holdet havde spillet sin sidste kamp i 1. division. Men ifølge Henrik Tønder har der ikke været tvivl om, at Constantin Galca skulle lede holdet videre.

- Vi er tilfredse med Galca og hele trænerteamets indsats. Derfor var det vores naturlige prioritet at forlænge aftalen med Galca for den kommende sæson, siger Henrik Tønder.