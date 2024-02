Vejle forstærker defensiv med transferfri svensker

Det oplyser Vejle Boldklub tirsdag på deres hjemmeside.



I de seneste fem sæsoner har Granath spillet 138 kampe for Degerfors IF. Heraf er de fleste kampe spillet i den bedste svenske fodboldrække.

Vejle-sportschef Marius Adrian Nicolae kalder den nye spiller for en god tilføjelse til konkurrencen i forsvaret.

- Gustav har haft flere muligheder, men han har undervejs i dialogen med os vist en tydelig interesse for og vilje til at være en del af projektet her i Vejle, siger Nicolae.



Han vurderer, at Granath passer godt til den opgave, Vejle står over for.

- Han er skandinav, han kender kulturen, og han vil derfor ankomme med minimal tilpasningstid, siger sportschefen.

Aftalen med Granath gælder for resten af sæson, men Vejle har sikret sig en option, så klubben kan forlænge aftalen med yderligere to år.