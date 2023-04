Vejle giver 29 fodboldfans bøder og karantæne

I kampen, der blev spillet 6. april, blev der kastet øl og andre genstande fra tribunen mod FCK-spilleren Roony Bardghji ved to hjørnespark. Det får nu konsekvenser for en stribe fans.

Vejle skriver på sin hjemmeside, at 29 fans får karantæne og en bøde på 5000 kroner for deres opførsel. Det sker efter en gennemgang af video- og billedmaterialet.



- Vi oplevede til FCK-kampen en stor selvjustits på tribunen, hvor medfans sagde fra over for den uønskede adfærd, og hvor kontrollørerne fulgte vores protokoller. Under kampen bortviste vi en håndfuld fans i umiddelbar forlængelse af ølkastene, og nu er vi så nået i mål med de sidste, siger sikkerhedschef Kim Andersen.