Vejle giver håndslag på grøn kollektiv trafik

Selvom de mange stejle bakker i Vejle stiller ekstra krav til motorkraften, bliver der nu sat mere fart på udskiftningen af kommunens kollektive trafik.

Landets seks største kommune har indgået en klimasamarbejdsaftale med transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.), der betyder, at blandt andet Vejle skal være et fyrtårn inden for grøn omstilling.

- Vi vil gerne være med, og det er kun en fordel, at vi nu bliver en del af et netværk, siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen om aftalen.

Kommunen har samtidig oprettet et klimaudvalg, der skal sørge for at følge den grønne omstilling til dørs. Udvalget skal også holde øje med, hvilke erfaringer de øvrige kommuner i samarbejdet gør sig.

- Når de store byer begynder at investere, så kan vi jo se, hvad der virker hos dem, og så kan vi også få det implementeret, fortælle Jens Ejner Christensen.

Lav takst på el skal være permanent

Transportminister Benny Engelbrecht glæder sig over aftalen, og at landets femtestørste kommune er med. Han vil nu arbejde på, at det også i fremtiden kan betale sig at satse på den grønne omstilling.

- Vi kan se på den afgift, som man betaler for at drive en elbus, at vi har en midlertidig lav takst. Derfor undersøger vi, om EU giver os lov til, at taksterne bliver ved med at være lave.

Vejle Kommunes målsætning er. at alle busser i 2021 skal være nulemissionsbusser. Det vil sige, at selve busdriften ikke bidrager til CO2 regnskabet, og at der ikke er udledning af lokal luftforurening.

Aftalen er indgået sammen med kommunerne i henholdsvis København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg.

