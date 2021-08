Vejle hyrer Peter Sørensen som ny cheftræner

- Den stærke forståelse og dybe indsigt tror vi på, giver vores nye cheftræner muligheden for ikke bare at sikre vores eksistens i Danmarks bedste fodboldrække, men også over tid at etablere Vejle Boldklub fast i 3F Superligaen, siger Henrik Tønder.

Peter Sørensen understreger, at han har store forventninger til samarbejdet.

- Vejle Boldklub har, som jeg også har nævnt tidligere, det største uforløste potentiale i dansk fodbold. Det er min klare mening. Det, at jeg nu som cheftræner for lov til at arbejde med og bidrage til en udvikling i en positiv retning af samme potentiale, ser jeg som en stor mulighed.

Fortiden i og forbindelserne til Vejle Boldklub giver Sørensen særligt gode forudsætninger for at lykkes, mener han selv.

- Man kan groft sagt sige, at jeg har ventet 13 år på det her job, siger Sørensen med reference til sin afsked som assistenttræner i 2008.

48-årige Peter Sørensen har onsdag første træning som cheftræner i Vejle.

Sørensen har blandt andet perioder som superligatræner i AGF, Silkeborg og Hobro IK med i bagagen.