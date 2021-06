Vejle kæmper for at få IT-universitet med plads til 1.500 studerende

Vejle Kommune har indgået et samarbejde med IT-Universitetet i København og AI Innovation House/Dandy Business Park om at skabe mulighed for at uddanne 1.550 it-specialister i Vejle.

Da it-kompetencer er en efterspurgt ressource i danske virksomheder, og det kan være svært at skaffe højtuddannede it-specialister - også i Trekantområdet, så arbejder parterne på, at få politikernes opbakning til at lave den nye uddannelse med mulighed for at tilbyde 400 it-uddannelsespladser årligt, sådan skriver parterne i en pressemeddelelse..



Ideen er at skabe et tæt isamarbejde mellem IT-Universitetets studerende og de i alt 1.000 medarbejdere, der allerede er beskæftiget i virksomhederne i innovationsparken Dandy Business Park.

Vejle i vækst

- Virksomhederne i og omkring Vejle har i den grad brug for it-kompetencer. Vi har blandt andet mange dygtige og innovative produktionsvirksomheder, som i de kommende år skal sætte turbo på digitaliseringen. Det vil have kæmpestor betydning at få endnu flere dygtige it-folk ud i virksomhederne, siger borgmester Jens Ejnar Christensen (Venstre) i pressemeddelelsen:



- Derfor bakker vi fra kommunen op om etableringen af en campus fra IT-Universitetet i Vejle, og vi står klar med en attraktiv studieby med en mangfoldighed af kultur- og fritidstilbud, et godt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner med mere. Vi har allerede planlagt 350 nye studieboliger i de kommende år, siger borgmesteren.

Ifølge rektor på IT-Universitetet, Martin Zachariasen, er forudsætningen for, at forslaget kan blive en realitet, at det er fuldt financieret, og at der ikke skæres i antallet af studiepladser i København:



- Hvis hensigtserklæringen nyder politisk opbakning, vil vi kunne sikre de studerende en særdeles attraktiv faglig profil, der kombinerer teoretisk indsigt på højeste niveau med virksomhedsnær praksis i et af Danmarks fremmeste digitale og innovative miljøer. Det giver de studerende de bedste kort på hånden i forhold til spændende og fremtidssikrede jobmuligheder, og samtidig skaber det vækst i et område, der tørster efter digitale kompetencer. Den udvikling vil vi gerne bidrage til, fastslår han