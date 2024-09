Vejle ligner ikke et hold med tilstrækkelig rygrad mod Sønderjyske

Hverken Sønderjyske eller Vejle har formået at holde buret rent i denne sæson. AaB er det sidste hold, der heller ikke har formået at holde nullet.

Vejles Dimitris Emmanouilidis fik sin Superliga-debut i juli 2021 mod netop Sønderjyske. Grækeren er inden opgøret noteret for 44 Superliga-kampe for Vejle.

Flere spillere er skiftet internt mellem de to klubber. Én af dem er Mads Beierholm, der i sommeren 2005 skiftede fra Vejle til Sønderjyske. I august 2001 nåede Beierholm at blive den yngste målscorer i Superligaen i en alder af 16 år og 263 dage. Rekorden er siden blevet overhalet af Jeppe Kjær, Oscar Schwartau og Roony Bardghji.

Vejle har ligeledes vundet 4-1 hjemme over Sønderjyske. Det resultat rangerer på en delt 8. plads over største hjemmesejre i Superliga-historien. Vejle vandt 4-1 over Sønderjyske i både april 2019 og september 2020.

Seneste møde i Superligaen var 1. maj 2022. Her vandt Sønderjyske med 3-0 i Vejle. Det var Sønderjyskes første og hidtil eneste sejr i Vejle. Ivan Prelec var dengang ligeledes træner for Vejle.

Sønderjyske er det eneste hold, der endnu ikke har formået at score inden for kampens sidste 30 minutter. Sønderjyske har scoret færrest mål (1) i løbet af anden halvleg.

Jeppe Simonsen spillede sin Superliga-kamp nummer 107 for Sønderjyske mod Brøndby. Han er dermed alene på 12. pladsen over flest kampe for klubben i Superligaen. Simonsen er den spiller i den nuværende Sønderjyske-trup med flest Superliga-kampe for mandskabet.

I seneste runde mod Brøndby spillede Andreas Oggesen sin kamp nummer 100 i Superligaen. Den alsidige Oggesen står noteret for 62 Superliga-kampe for Sønderjyske samt 38 Superliga-kampe for Silkeborg. Oggesen er nu noteret for i alt ti Superliga-opgør mod Brøndby og har vundet fem af kampene.

Hvis Vejle scorer to mål i kampen, runder klubben mål nummer 200 på udebane i Superligaens historie.

Vejle har rekorden for flest nederlag på udebane. I 2021/22-sæsonen tabte holdet hele ti udekampe i træk. Holdet er nu på fem nederlag på udebane i træk inklusiv sidste sæson.

Vejle tabte senest 0-5 til Viborg og er nu på otte nederlag i sæsonens første otte kampe. Sidst det skete var i 2006/07-sæsonen, hvor Vejle selv tabte de første ni kampe i Superligaen.

Vejle har (inklusiv sidste sæson) tabt de seneste ni Superliga-kampe. Nederlaget til Viborg var dermed en tangering af klubrekorden fra 2006/07-sæsonen. Målmand Igor Vekic har stået samtlige ni kampe og ikke prøvet andet end at tabe.

Yeni N’Gbakoto spiller sin Superliga-kamp nummer 25, næste gang han går på banen. N’Gbakoto er blot den anden spiller fra DR Congo til at spille i Danmarks bedste fodboldrække. Den første var Joel Tshibamba, der nåede 11 kampe og et enkelt mål for FC Vestsjælland.

Vejle gav senest debut til Emmanuel Yeboah, hvor han fik de sidste 45 minutter mod Viborg. Angriberen havde blot én afslutning i løbet af spilletiden. Yeboah scorede tidligere på sæsonen to mål mod netop Viborg, da angriberen spillede for Brøndby.

Vejle har indkasseret 22 scoringer i denne sæson. 16 af målene er sat ind i anden halvleg, hvoraf otte af dem er indkasseret mellem minut 46. og 60.

Vejles målmand Igor Vekic står med den laveste redningsprocent af alle faste målmænd i Superligaen (57%).

Vejle har begået tre straffespark i denne sæson. Det er flest af alle hold. Vejle har indkasseret på 2 af de 3.

Stefan Velkov har begået flest frispark indtil nu i sæsonen (16).

Vejle har kun anvendt 22 spillere i denne sæson. Det er færrest af alle hold, men samme antal som AGF.

Hvordan ender kampen?

Der er vigtige kampe, og så er der RIGTIG vigtige kampe. Sønderjyske-Vejle hører under den sidste kategori, når Superligaens to nederste hold tørner sammen i Haderslev.

Kampe som disse kan ofte være enormt nervøse, da meget i sagens natur er på spil. Men i og med vi stadig er tidligt på sæsonen, så kan det forhåbentlig frigøre lidt ressourcer i begge lejre.

Hos hjemmeholdet fik man ikke et ben til jorden i den seneste Superliga-kamp mod Brøndby. Alligevel må det være lidt opløftende at holde sidste sæsons nummer to på blot to scoringer. En del kredit skal i den sammenhæng gives til målmand Jakob Busk. Den tidligere FC København keeper gjorde i hvert fald sit for at holde sit mandskab inde i kampen.

Hos Vejle er det omvendt alvorligt og trængte tider. Holdet er på ni nederlag i træk inklusiv sidste sæson og har ikke hentet et eneste point. Klubben tangerede sin egen negative klubrekord og kan nu tilføje et nyt kapitel, hvis det skulle blive til endnu et nederlag mod Sønderjyske. En ting er den negative rekord, der står for fald, men det handler i endnu højere grad om, hvad et nederlag til Sønderjyske vil betyde for moralen i truppen.

Nøglen til opgøret ligger i, hvilket hold der kan rense hovedet hurtigst og komme ind med en frisk tilgang til opgøret. Det første mål kan blive vitalt i et opgør som dette, da vi næppe skal forvente en stor målfest.

0-0 eller 1-1 vil jo være et plausibelt bud, men jeg går med en 2-1-sejr til Sønderjyske. Hjemmeholdet lader til at have mere substans i holdet end Vejle, der lige nu desværre ikke ligner et hold med tilstrækkelig rygrad.