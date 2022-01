Vejle mister sin anfører til 1. divisions tophold

Vejle Boldklub mister en af sine største profiler inden forårssæsonen, hvor klubben skal kæmpe for sin eksistens i Superligaen.

Anfører Jacob Schoop har således skrevet kontrakt med FC Helsingør, der ligger på førstepladsen i 1. division med kurs mod Superligaen.

– Jacob Schoop har fået en mulighed for en god og længere aftale med Helsingør, og med kontraktudløb til sommer giver det mening at imødekomme denne mulighed, forklarer Marius Adrian Nicolae, sportschef i Vejle Boldklub, på klubbens hjemmeside.

Hos FC Helsingør har den 33-årige Schoop fået en kontrakt gældende frem til sommeren 2023.

Cheftræner Morten Eskesen fortæller, at man længe har kigget efter en forstærkning til midtbanen.

- Vi har været kræsne med vores valg, fordi vi har en god trup og vi har også været gode til at udvælge spillere, der passer ind i gruppen med klubbens dna. Jeg er sikker på, at Jacob kan hjælpe os med at nå vores mål, siger Eskesen til FC Helsingørs hjemmeside.

Schoop ser frem til den nye udfordring.

- Den samlede pakke, ikke mindst spillestilen, var afgørende for, at valget for min videre karriere faldt på FC Helsingør, siger han til klubbens hjemmeside.

Jacob Schoop nåede 149 kampe for Vejle Boldklub.

– Jeg har været med siden 2016, hvor klubben stod med fem spillere, og der har været mange op- og nedture, men det har altid været en fornøjelse at spille i Vejle Boldklub.

Min rolle er blevet større undervejs, og jeg har altid værdsat tilliden fra mine holdkammerater og fra de cheftrænere, som har været her i min tid. Det er jeg stolt af, siger Schoop til Vejles hjemmeside.

Mens Vejle lige nu har syv point op til den rette side af Superligaens nedrykningsstreg, ligger Helsingør i front for den næstbedste række med henholdsvis to og tre point ned til de nærmeste forfølgere Hvidovre og Lyngby.