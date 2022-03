Vejle Musikteater holder gratis støttekoncert

Vejle Kommune og Vejle Musikteater lægger hus til en eftermiddag spækket med god musik og inspirerende oplæg for at understøtte de lokale kræfter, som på den ene eller anden måde hjælper ukrainere på flugt. Det sker, når Vejle Kommune afholder støttekoncert søndag den 20. marts i Vejle Musikteater.



- Alle, vi har talt med i forbindelse med at stable koncerten på benene, har været rigtig positive. Og det ser også ud til, at publikum tager godt imod arrangementet. Der er 1135 billetter, som blev lagt på hjemmesiden i går. I dag er halvdelen allerede væk, siger Mette Kier, der er direktør på Vejle Musikteater.

Musikteatret havde allerede overvejet at lave en støttekoncert, men nåede ikke længere i planlægningen, før Vejle Kommune kontaktede dem med samme idé.

- Det er klart, at ukrainernes situation har berørt os alle dybt. I Vejle Kommune vil vi hjælpe, hvor vi kan. Og det kan vi blandt andet gennem denne støttekoncert, hvor vi mobiliserer lokale kræfter og understøtter den humanitære hjælp til ukrainere på flugt, siger Jens Ejner Christensen (V), borgmester i Vejle Kommune, i en pressemeddelelse.



Lokale kræfter træder til med kort varsel

Til støttekoncerten vil Jørgen Olsen fra Brødrene Olsen optræder med en helt særlig sang, og de lokale kunstnere Ronnie Atkins fra bandet Pretty Maids, pianist Pojken Flensborg og Laurits Emanuel fra Fyr og Flamme lægger også vejen forbi Vejle. Herudover optræder Vejle Musik- og Kulturskoles ungdomskor. Koncerten afsluttes med fællessang, hvor kirkens børnekor synger for.

Og det er ikke helt tilfældigt, at det er netop lokale musikere og kor, der kommer til at stå på scenen i musikteatret den 20. marts.

- Vi kan se, at vi kan rigtig meget, når vi arbejder sammen, og her er det lokale engagement guld værd. Og så har det været en fordel at trække på lokale kræfter, når det er et arrangement, vi laver med så kort varsel, siger Mette Kier.

Sæt selv pris på oplevelsen

Alle kunstnere, der optræder til støttekoncerten, optræder gratis, og billetter til støttekoncerten er også gratis. Til gengæld kan gæsterne selv sætte en pris på oplevelsen ved at donere et valgfrit beløb til en eller flere af de nødhjælpsorganisationer, som yder humanitær hjælp til ukrainere på flugt.

Når gæsterne ankommer til Vejle Musikteater har de mulighed for at møde nødhjælpsorganisationerne i foyeren og høre om deres arbejde, heriblandt Røde Kors, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp.

- Det betyder meget, at Vejle Kommune lægger rammer til det her arrangement. Ukrainerne er meget små i en meget stor krig. Der er brug for al den hjælp, vi overhovedet kan samle sammen. Støt ukrainerne. Hjælp ukrainerne, siger Sergiy Panasyuk fra den ukrainske forening, Klub Ukraina, i pressemeddelelsen.