Vejle-politiker er ny spidskandidat: - Det har været en lang proces

Det helt store samtaleemne ved de Konservatives landsråd denne lørdag var valget om en ny spidskandidat til europaparlamentsvalget. Øverst på forretningsudvalgets liste med i alt 20 kandidater stod folketingsmedlemmet Niels Flemming Hansen fra Vejle.

En liste som 440 af de i alt 592 delegerede stemte for, mens 145 altså stemte imod. Det er dog lidt mere kompliceret end dét.

For i virkeligheden blev der stemt om et ændringsforslag til den førnævnte liste, som forretningsudvalget havde indstillet - en ændring der ville sende Pernille Weiss på listen - og således stemte de 440 delegerede altså imod, at Pernille Weiss skulle have muligheden for at optræde på listen over kandidaterne til europaparlamentsvalget.

Dén beslutning faldt ikke i god jord hos de Konservative på Fanø.