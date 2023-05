Vejle rykker op i Superligaen med uafgjort hos rival

Vejle fik et par halve muligheder for at lukke opgøret, inden holdet efter 82 minutter blev reduceret til ti spillere, da den bulgarske forsvarsspiller Stefan Velkov fik sit andet gule kort.

Herefter skiftede Vejle gear til ren overlevelse, men selv om Sønderjyske hældte mange bolde i feltet blev der skabt for lidt til, at værterne for alvor gjorde sig fortjent til en sejr.

Efter 96 minutter flugtede Emil Frederiksen meget flot kuglen ind på Trott, men det var for lidt og for sent.

Kniven for struben

Vejle fuldførte sin mission, mens Sønderjyske i den grad har kniven for struben.

Efter 14 år i streg i Superligaen rykkede Sønderjyske sidste sommer ned i 1. division, og efter en haltende start lå holdet i denne sæson blot nummer fem efter 16 runder, hvilket kostede Henrik Hansen jobbet som cheftræner.

Pointsnittet er siden blev bedre under den nye cheftræner, Thomas Nørgaard, men sønderjyderne skal givetvis have alle tre point i udekampen mod Hvidovre næste torsdag for at holde sig i live i forhold til oprykning.