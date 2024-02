Vejle sælger iransk profil før overlevelseskamp

Tirsdag aften meddeler superligaklubben på sin hjemmeside, at den 27-årige midtbanespiller er blevet solgt til Shabab Al-Ahli fra Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.



Iraneren havde kontraktudløb i Vejle til sommer, og derfor var det nærliggende at forsøge at score en overgangssum nu i stedet for at lade ham gå gratis om fire måneder. Det siger Vejles sportschef, Marius Adrian Nicolae.

- Saeid Ezatolahi får med dette skifte sit ønske opfyldt. Et skifte, der giver mening for Vejle Boldklub med tanke på spillerens udløb til sommer. Saeid har været et positivt bekendtskab i Vejle Boldklub og en vellidt del af omklædningsrummet, siger sportschefen.