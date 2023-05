Vejle sikrer oprykning med 1-1 mod Sønderjyske

Det står klart, efter at østjyderne torsdag spillede 1-1 hos Sønderjyske, som dermed mistede et markant skridt i sin jagt på at overhale Hvidovre og tage den anden oprykningsplads.



Vejle ville sikre oprykning med mindst uafgjort, men lå længe til sejr efter et mål af offensivspilleren Arbnor Mucolli i en tæt, intens og chancefattig kamp til stor jubel for 1400 medrejsende fans i Haderslev.

Vejle har med tre spillerunder igen 60 point mod Sønderjyskes 49 point på tredjepladsen. Hvidovre har 52 point for en kamp færre inden sit besøg hos Helsingør fredag.