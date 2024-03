Vejle Sygehus er igen Danmarks bedste mellemstore sygehus

Endnu en gang er Vejle Sygehus kåret til Danmarks bedste mellemstore sygehus. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det er 13. gang, at Vejle Sygehus vinder titlen ud af de sidste 17 år. Det er fagbladet Dagens Medicin, der uddeler hæderen.

- Det er imponerende, at vi bliver ved med at ligge helt i top, og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Det viser, at vi hver dag gør vores bedste for at gøre vores patienter tilfredse og for at sikre dem den bedste behandling og pleje - med respekt og omsorg for det enkelte menneske, udtaler administrerende direktør på Sygehus Lillebælt Christian Sauvr i pressemeddelelsen.



Dagens Medicin bedømmer samtlige sygehuse i Danmark på en række kvalitetsparametre.

Vejle Sygehus er vurderet til at give de bedste behandlinger indenfor følgende seks kategorier: Brystkræft, KAG (undersøgelse af hjertets kranspulsårer), hoftealloplastik, rekonstruktion af korsbånd, screening for tarmkræft og intensivbehandling.