Vejle Sygehus igen i top

Det er sundhedsmediet Dagens Medicin, der på baggrund af en række kvalitetsparametre, som alle landets sygehuse er blevet bedømt ud fra, har peget på Vejle Sygehus som det bedste mellemstore sygehus i landet, fortæller Sygehus Lillebælt i en pressemeddelelse.

- Det er imponerende, at vi bliver ved med at ligge helt i top, og det er vi selvfølgelig meget stolte af. Det viser, at vi hver dag gør vores bedste for at gøre vores patienter tilfredse og for at sikre dem den bedste behandling og pleje – med respekt og omsorg for det enkelte menneske, siger administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, Christian Sauvr.

Det 17. gang Dagens Medicin har kåret Danmarks bedste hospitaler. Det sker i de tre hovedgrupper ‘Store Hospitaler’, ‘Mellemstore Hospitaler’ og ‘Små Hospitaler’ alt efter, hvor mange af årets rangerede behandlingsområder, hospitalet deltager i, oplyser sundhedsmediet.