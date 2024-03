Vejle tæt på at snyde tophold i hektisk afslutning

VB var ikke langt fra at hive en sejr i land på udebane i Brøndby, men en straffesparksscoring af hjemmeholdets Daniel Wass tog toppen af glæden for vejlenserne.

Dermed sluttede opgøret 1-1, hvilket må anses som et flot resultat af bundholdet Vejle.

En sejr kunne have bragt Vejle over nedrykningsstregen, men trods 11.-pladsen har holdet fundet ny tro på overlevelse med kun et point op til Lyngby over stregen.

Allerede fra første spark, stod det klart, at Vejle var kommet til Brøndby Stadion for at forsvare sig. Og det gjorde holdet dygtigt.

Vejle-målmand Nathan Trott, der er lejet i engelske West Ham, var den helt store spiller for vejlenserne i dagens opgør. Undervejs havde han flere kampafgørende redninger og sørgede for, at cifrene viste 0-0 på måltavlen indtil det 84. minut.

Her blev bolden forlænget til bageste stolpe, hvor VB-forsvareren Oliver Provstgaard dukkede op og headede bolden i mål.

Føringen holdt dog bare i et par minutter, så fik Brøndby straffespark. Her blev Brøndbys Nicolai Vallys revet ned af Vejles Thomas Gundelund inde i feltet.

Efter en dårlig start på sæsonen har Vejle blot tabt to ud af de seneste 12 ligakampe.