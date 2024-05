Vejle tager vital sejr i kampen om overlevelse

Holdet fra Nørreskoven kom foran i første halvleg på et flot mål af formstærke Musa Juwara, der også scorede i mandagens sejr over OB.

Viborg udlignede kort før pausen, men så trådte en anden genganger af mandagskampens målscorere, German Onugkha, frem og scorede for femte kamp i træk.

Den russiske angribers scoring endte med at blive sejrsmålet. Med sejren er VB fire point foran OB, der ligger under nedrykningsstregen. Der resterer tre kampe af sæsonen.

I den næstbedste række missede FC Fredericia deres spinkle mulighed for at rykke op i det fineste selskab, efter de på hjemmebane tabte lokalopgøret mod Kolding IF med 1-0.

Dermed kan fredericianerne indstille sig på at spille mod Esbjerg fB efter sommerferien. Esbjergenserne vandt nemlig på hjemmebane med 3-2 mod FC Roskilde. Vestjyderne har nu 14 point ned til tredjepladsen og er dermed et mulehår fra at sikre sig oprykning fra 2. division.