Vejle-træner efter nedelag: - Vi tabte slaget, men ikke krigen

Sent i kampen scorede indskiftede Filip Bundgaard til 2-1 og blev matchvinder for Randers, hvilket øgede klubbens forspring ned til stregen til fem point.

På trods af nederlaget i bundopgøret er Vejles cheftræner, Ivan Prelec, dog ikke så bekymret, for der er stadig lang vej til slutningen af sæsonen.

- Vi tabte dagens slag, men krigen er stadig i gang.

- Vi skal ikke tænke på pointforskellen nu, for det vil ikke hjælpe os. Vi skal kun tænke på os selv, og hvordan vi kan forbedre os.

- Holdets karakter stærkt

- Jeg tror ikke, dette nederlag ændrer på, at det her holds karakter er stærk nok til at rejse sig igen og komme videre, siger Vejle-chefen.

Vejle har spillet otte kampe, hvilket kun har kastet tre point af sig. De kom i en udesejr mod OB i forrige spillerunde.

Selv om Ivan Prelec ikke har fokus på den samlede nedrykningskamp, er han dog stadig skuffet over søndagens nederlag på hjemmebane, hvor Vejle har tabt alle sine fire kampe i denne sæson.

Alle hjemmebanekampe tabt

- I første halvleg spillede vi, som om vi ikke var til stede. Der var ingen energi, god attitude eller ansvar. I anden halvleg var vi dog meget bedre og fik skabt flere chancer.

- I en hjemmekamp som denne, hvor vi netop har brug for at vise den slags kvaliteter og så ikke gør det, er det mit ansvar.

- Her mod Randers skuffede vi os selv og vores fans. Vi har selv sat os i denne situation, men det er også os selv, der kan få os ud af den, fortæller Ivan Prelec.

Sejren til Randers faldt i ottende spillerunde af sæsonen, og dermed er klubben nu en fjerdedel igennem sæsonen, men alligevel vil Rasmus Bertelsen, ligesom Ivan Prelec, ikke snakke om tabellen og point.



- Vi ved godt, vi kommer lidt bagfra i denne sæson, men det der med tabellen og hvor mange point vi har, det kan vi ikke bruge til så meget.

- Det handler om at se, om man kan vinde den næste kamp, afslutter cheftræneren.