Vejle-træner forventer hård modstand i 1. division

Ny cheftræner holder fast

Ivan Prelec har kun været cheftræner i Vejle i lidt mere end to måneder, og derfor har han svært ved at sætte ord på hele sæsonen.

Han anerkender dog, at de sidste par måneder har været svære, men han tror samtidig på, at han kan styrke holdet endnu mere, nu hvor han får mere tid til at implementere sig egen spillestil.

Han forventer desuden udskiftning i truppen frem mod næste sæson.

- Vi kommer ikke til at kunne holde på alle vores spillere, fordi klubben har aftaler med en række spillere allerede, men jeg tror meget på, at vi kommer til at bevæge os i den rigtige retning, siger han.

Travl sommer i vente

Administrerende direktør i Vejle Boldklub, Henrik Tønder, er enig med cheftræneren i, hvad klubbens klare målsætning for næste sæson er.

- Vi har set en god organisation, men vi er langt fra at være der, hvor vi gerne vil være.

- Der kommer derfor til at pågå et arbejde, der hedder, at vi naturligvis har som ambition at rykke op, siger han.

Henrik Tønder tror derfor ligeledes på, at der venter en travl sommerperiode med både køb og salg af spillere.

- Der vil naturligvis ske udskiftninger og ændringer, men vi har også et godt supplement af unge akademispillere, der kan gøre sig gældende.

- Vi synes, vi har en defensiv, der fungerer godt, og centralt på banen er vi fornuftigt dækket af.

- Det siger sig selv, at vi på en eller anden måde skal forbedre os i forhold til den offensive del, så der vil man komme til at se en form for udskiftning.

Den administrerende direktør vil holde på størstedelen af klubbens profiler, herunder både højreback Tobias Mølgaard og centerforsvarer Raul Albentosa.

- Det tror jeg godt, vi kan (holde på dem, red.). De er på aftale her, og nu er fodbold jo foranderlig, så man ved aldrig, hvad der sker i et transfervindue, men som udgangspunkt er det, vi arbejder efter.