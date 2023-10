Vejlebokser i skarp træning efter sejr i Royal Arena

Sejren kom i vejlenserens første kamp siden European Games, og han fortsatte dermed den gode stime, han opbyggede ved sportsbegivenheden i Polen.



Ifølge Ritzau var hans præstation god, og publikum kvitterede med højlydt opbakning i multiarenaen på Amager. Men det vigtigste var at blive endnu bedre frem mod de olympiske lege.

I december får han det fulde overblik over, hvordan processen frem til OL i Paris ser ud. Allerede nu ved han dog, hvad han skal have fokus på at finpudse.

- Jeg skal arbejde på min fysik. Jeg skal være en stor 71-kilobokser. Jeg skal have mere knockout-power og mere styrke. Jeg har hurtigheden, så det er styrken, jeg skal arbejde på, siger han til Ritzau.